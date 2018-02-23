В Петербурге столкнулись два грузовика, погиб человек

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Два грузовика со строительными материалами и легковой автомобиль столкнулись на внешней стороне Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Петербурге, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 105-м километре внешней стороны КАД столкнулись без возгорания два грузовика и легковушка. Предварительно, пострадали три человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что движение транспорта ограничено по всем полосам. Ведется расчистка дорожного полотна. Обстоятельства ДТП выясняются.