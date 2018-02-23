МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом и фурой в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 23 фев — РИА Новости. Главное управление МЧС по Красноярскому краю открыло горячую линию после ДТП с участием автобуса и фуры, жертвами которого стали шесть человек, еще 14 пострадали, сообщает пресс-служба ведомства.

"Организована "горячая линия" ГУ МЧС России по Красноярскому краю, телефон: 8 (391) 275-16-17", — говорится в сообщении.

ДТП произошло около 01.00 (21.00 мск) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Чебулинском района Кемеровской области. Столкнулись фура VOLVO из Самарской области и частный пассажирский автобус HIGER, следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса). По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, в том числе водитель фуры. Еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, трое из них — в тяжелом состоянии. Нескольких пострадавших доставят санавиацией в Красноярск. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

По данным МЧС, на месте аварии работала оперативная группа спасателей и другие службы экстренного реагирования. Всего к ликвидации ДТП были привлечены три единицы техники и 38 сотрудников ведомства.