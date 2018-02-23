После ДТП в Кузбассе, где погибли шесть человек, возбудили уголовное дело

КЕМЕРОВО, 23 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса и фуры в Кузбассе, в результате которого шесть человек погибли, еще 14 пострадали, сообщает в пятницу региональный главк МВД.

Авария произошла около 01.00 (21.00 мск) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области. Столкнулись фура VOLVO из Самарской области и пассажирский автобус HIGER, следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ходе расследования будут проведены судебные медицинские и автотехнические экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование поручено наиболее опытным следователям", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, в том числе водитель фуры. По уточненной информации, еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Установлено, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Красноярска. Транспортное средство выполняло частный рейс в Шерегеш.

"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — добавили в ГУМВД.