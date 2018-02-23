Нескольких пострадавших в ДТП в Кузбассе доставят санавиацией в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 23 фев — РИА Новости. Борт санавиации вылетел в Кузбасс, чтобы забрать в Красноярск пострадавших в аварии с участием автобуса и фуры, которые могут перенести транспортировку, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло около 01.00 (21.00 мск) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь", на территории Чебулинского района Кемеровской области. Столкнулись фура Volvo из Самарской области и автобус HIGER, следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

"Борт уже вылетел. Планируется, что часть пострадавших, тех, кого можно перевозить, доставят в Красноярск", — пояснили в минздраве.

По предварительным данным кузбасского ГУМВД, по ходу движения заднюю часть автобуса занесло, он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. По последней информации, количество погибших возросло до шести.

Известно, что всего в автобусе находились 52 человека: два водителя и 50 пассажиров. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Красноярска и осуществлял частную перевозку из Красноярска в горнолыжный поселок Шерегеш.