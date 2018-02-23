На Сахалине объявили лавинную опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 фев — РИА Новости. Высокая лавинная опасность объявлена в десяти районах Сахалина, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По информации регионального противолавинного центра сахалинского управления Росгидромета, в субботу и воскресенье на лавиноопасных участках Углегорского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность", — говорится в сообщении.

На остальной территории Сахалина возможен сход одиночных лавин.

Ранее синоптики предупредили о приближении к Сахалину циклона. По их данным, непогода придёт на остров к вечеру пятницы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. По этой причине с 23 по 25 февраля будет закрыто Движение на паромной переправе Холмск — Ванино. По предварительным данным, циклон покинет остров в воскресенье.