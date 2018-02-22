МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пять человек погибли, включая ребенка, еще 13 пострадали при столкновении заказного автобуса с грузовиком на федеральной трассе "Сибирь" в Кемеровской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В пяти километрах южнее населенного пункта Верх-Чебула на 424 километре на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись заказной автобус сообщением Красноярск — Шерегеш и грузовой автомобиль. Пострадали 18 человек, из пять погибли, в том числе ребенок", — сказал он.

По его словам, всего в автобусе находились 52 человека, среди погибших четыре — пассажиры автобуса, один — водитель фуры. Отмечается, что госпитализированы 13 человек, пять человек в тяжелом состоянии, три — в среднем и пять — в легком.

Собеседник агентства добавил, что для проведения санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведены два вертолета Ми-8 МЧС России Красноярского АСЦ