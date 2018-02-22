МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 30 суток арестовал главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 (повторное нарушение порядка организации митинга)", — сказали в пресс-службе.

Санкция данной статьи предполагает штраф до 300 тысяч рублей, до 200 часов обязательных работ или до 30 суток ареста. Согласно протоколу, Волков разместил в соцсетях ссылку на видеоролик с задержанием Навального на несанкционированной акции в центре Москвы 28 января.

В Москве 28 января прошла несогласованная акция сторонников Навального, который призывал к ее проведению, несмотря на предупреждение прокуратуры о незаконности самой акции и призывов к участи в ней. Столичные власти предлагали альтернативные маршруты, однако организаторы не пошли на это. Самого Навального задержали в ходе этой акции, но отпустили без составления протокола.