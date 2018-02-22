Под Тверью "сапсан" насмерть сбил женщину, ведется проверка

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Высокоскоростной поезд "Сапсан" Москва – Петербург насмерть сбил женщину в 70 километрах к северу от Твери, следователи начали проверку, сообщило в четверг московское управление СК на транспорте.

По данным следствия, около в 15.00 женщина 1971 года рождения получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

"Следственными органами… организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования женщины на перегоне станций Спирово – Калашниково Октябрьской железной дороги", — говорится в сообщении.