В Нижегородской области погиб человек после хлопка в гараже

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в ходе разбора остатков разрушенного в результате хлопка гаража в Нижегородской области, следователи проводят проверку, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

Ранее в управлении Росгвардии по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что в четверг утром произошел взрыв в гараже, который используется как пункт по приему металлолома в поселке Новосмолинский. На место происшествия была направлена инженерно-техническая группа Росгвардии для поиска опасных предметов.

"Двадцать второго февраля в утреннее время в поселке Новосмолинский Володарского района в гараже после хлопка произошло разрушение сооружения… При проведении разбора разрушившихся элементов гаража … обнаружено тело погибшего 43-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на место происшествия выехали следователи СО по Дзержинску и следователи-криминалисты регионального управления СК.

"По предварительным данным, погибший производил работы по распиливанию металлических конструкций. При производстве работ произошел хлопок без последующего горения, в результате которого обрушились кирпичные стены и бетонное перекрытие гаража", — уточняет СУСК.

Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавляет ведомство.