МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в СМИ появилась информация о голом пожилом мужчине, оставленном медиками на полу в больнице Новороссийска, сообщает управление СК по Краснодарскому краю в четверг.

"В связи с распространенной в СМИ информацией о том, что пациент первой городской больницы города Новороссийска лежит без одежды у входа в палату на полу, а медицинские работники не оказывают ему помощь, следственными органами… организована проверка на предмет халатности со стороны сотрудников больницы", — говорится в сообщении.