Россельхознадзор зафиксировал новую вспышку АЧС в Крыму

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Крыму, сообщает ведомство.

"В результате лабораторных исследований… в республике Крым 14 февраля 2018 года в патологическом материале, отобранном от трупов диких кабанов, обнаруженных в 5000 метрах южнее квартала Асрет города Судак…, выделен генетический материал вируса АЧС", — говорится в сообщении.

В настоящее время в неблагополучном районе работают специалисты госветслужбы Крыма.

Ранее, в декабре 2017 года, на территории Крыма вирус АЧС был обнаружен вблизи города Старый Крым Кировского района.

Последние вспышки АЧС в России были зарегистрированы в феврале на территории Калиниградской и Саратовской областей.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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