СК завел дело после столкновения вертолета с деревом в Мурманской области

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Мурманской области вертолет Ми-8 при взлете врезался в дерево, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее в транспортной прокуратуре сообщили о проведении проверки по факту инцидента в Мурманской области, где вертолет Ми-8Т при взлете врезался в дерево. В результате инцидента пострадал один человек.

"В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту столкновения вертолета с деревом при взлете с посадочной площадки. За медицинской помощью с телесными повреждениями обратилась одна пассажирка", — говорится в сообщении.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По их информации, днем 21 февраля вертолет, выполнявший социальный рейс по маршруту Сосновка – Пача – Ловозеро при взлете с посадочной площадки столкнулся с деревом, после чего произвел вынужденную посадку, а затем продолжил полет. На борту вертолета находились три члена экипажа и пять пассажиров. За медицинской помощью обратилась одна пассажирка.