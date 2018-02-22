МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Руководитель налоговой службы по Курганской области задержан при получении взятки в 500 тысяч рублей, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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31.9% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.5% Разве что высшая мера поможет

23.7% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"Задержан руководитель УФНС по Курганской области при получении 500 тысяч рублей незаконного вознаграждения", — сказала Волк.

По данным оперативников, эта был один из траншей взятки в 3 миллиона рублей, которую чиновник требовал "за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах".

Следственный комитет рассказал о подробностях дела: Владимиру Рыжуку (так зовут чиновника) уже предъявили обвинение в получении взятки, а также растрате. В феврале прошлого года обвиняемый воспользовался тем, что налоговые органы области потребовали у одного из местных бизнесменов уплатить недоимки по налогам со штрафами и пенями на сумму более 50 миллионов рублей, и запросил 3 миллиона за "решение вопроса".

Предприниматель в том же месяце передал ему 500 тысяч рублей, выяснило следствие. Остальная часть не была передана Рыжуку из-за того, что решения налоговых органов Курганской области были признаны судом незаконными и отменены.

Следствие также установило, что Рыжук систематически, с октября 2014 года по мая 2017 года, на служебном автомобиле Toyota Highlander за счет бюджетных средств ездил в Тюмень, где живет его семья. Стало известно, что всего этих поездок было 294. Бюджету был причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. Похищенное таким способом горючее впоследствии списывались "путем подготовки фиктивных путевых листов".

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте. Полицейские и следователи продолжают оперативные мероприятия, чтобы выяснить дополнительные обстоятельства произошедшего.