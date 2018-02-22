Прокуратура передала в суд дело о пожаре в швейном цехе в Москве

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, по вине которого, как считает следствие, в 2015 году произошел крупный пожар в швейном цехе в Москве, унесший жизни 12 человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Пожар в швейном цехе на улице Стромынка в Москве произошел 30 января 2015 года. Возгорание было ликвидировано в 00.55. В результате пожара погибли 12 человек. Среди них восемь граждан Киргизии, в том числе четырехлетний ребенок, а также два гражданина России — выходцы из Киргизии. По факту случившегося было возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия".

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего столичного предпринимателя. Следственными органами он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Нарушение требований пожарной безопасности, лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

© Фото : предоставлено ГУ МЧС РФ по Свердловской области В Свердловской области потушили пожар на пилораме

Кроме того, как отмечается на сайте ведомства, подозреваемый незаконно обеспечил работой двоих граждан Узбекистана, которые не имели регистрации на территории РФ и разрешения на работу. Предприниматель скрыл данный факт от миграционной службы, тем самым нарушив закон, подчеркивается в сообщении.

Вину обвиняемый полностью признал, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Преображенский суд Москвы.