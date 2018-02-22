В Волгограде изучают историю мальчика, которого семь лет считали умершим

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после появления в СМИ истории о мальчике, которого родители 7 лет считали умершим, но нашли его благодаря долгу по алиментам, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства Оксана Черединина
В конце 2017 года к приставу в Волгограде поступил исполнительный документ о взыскании с супругов алиментов в пользу дома-интерната на содержание несовершеннолетнего ребенка. Так родители узнали, что их сын жив. Жителей Волгограда в конце 2017 года восстановили в родительских правах.
"В связи с появившимися в СМИ сведениями о длительном проживании несовершеннолетнего в социальном учреждении без ведома родителей прокуратурой области организована проверка. По ее результатам при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", — пояснила Черединина.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева рассказала агентству, что родители мальчика не имеют претензий к врачам, которые, по их словам, сообщили о смерти их сына. В прокуратуре также пояснили, что супруги не подавали никаких заявлений.
По словам детского омбудсмена, сейчас мальчик уже вернулся к супружеской паре из Волгограда. Болдырева сообщила, что семья является благополучной. Супруги, по словам Болдыревой и регионального управления ФССП, наотрез отказываются от общения со СМИ и просят не называть их фамилии.