Ректора одного из ведущих вузов Кубани заподозрили в хищении

КРАСНОДАР, 20 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении сотрудницы вуза по подозрению в хищении более 2 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий по реализации образовательной программы, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о ректоре одного из ведущих вузов Краснодарского края – Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ). Согласно информации на сайте вуза, ректор – доктор технических наук, профессор Татьяна Бархатова.

По данным полиции, уголовное дело в отношении сотрудницы регионального вуза возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

"Следствием установлено, что 54-летняя жительница Краснодара, занимая один из руководящих постов в вузе, получив дополнительное финансирование в виде субсидии по реализации образовательной программы, используя свое служебное положение, заключила договор с одной из организаций. В дальнейшем, выполнив часть условий проведения мероприятий, предусмотренных программой, подозреваемая совместно с иными лицами похитила денежные средства, выделенные в качестве субсидии, в размере свыше 2 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина была задержана при оперативном сопровождении УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время ей предъявлено обвинение. Следствие перед судом возбудило ходатайство об аресте и временном отстранении ее от занимаемой должности. Устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.