На Урале задержали мужчину, который "заминировал" жилой дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции и ФСБ Нижнего Тагила задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в сообщении о ложном минировании жилого пятиэтажного дома в центре города, сообщил РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, сообщение о "минировании" поступило в дежурную часть органов внутренних дел ночью во вторник. На место происшествия были направлены оперативные службы. Жители дома были эвакуированы. Никаких подозрительных предметов не нашли.

"Шутником" оказался неработающий местный житель с одного из соседних домов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным сведениям, в тот вечер он со своей подругой употреблял спиртные напитки, а когда дозу перебрали, повздорили. После расставания, чтобы дама не отправилась сладко спать, решил ее "взбодрить" и позвонил по линии 112, сообщив о предстоящей "трагедии". Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался, зато с административным кодексом нашей страны познакомиться успел. За неоднократное нахождение в общественном месте в состоянии опьянения подвергался штрафным санкциям", — отметил Горелых.

Он добавил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ. Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ до трех лет. До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.