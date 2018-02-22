В ЛНР заявили, что силовики нарушили перемирие 20 раз за неделю

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 380 снарядов, мин и гранат, заявил на брифинге в четверг исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
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По его словам, огонь велся из артиллерии калибром 152 миллиметра, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелам подверглись районы девяти населенных пунктов республики.
"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на шесть", — добавил Филипоненко.
Он заявил, что украинские силовики активизировали разведку, а также корректировку огня при помощи беспилотных летательных аппаратов на участке Новолуганское-Светлодарское–Троицкое. Кроме того, по словам Филипоненко, у пяти населенных пунктов близ линии соприкосновения обнаружено запрещенное минскими соглашениями вооружение силовиков.