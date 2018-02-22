Житель Астрахани из тюрьмы похитил 28 миллионов бюджетных рублей

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Житель Астрахани пойдет под суд по обвинению в хищении более 28 миллионов рублей бюджетных средств, которое он совершил с помощью своих знакомых, находясь при этом в местах лишения свободы, сообщается на сайте регионального СУСК.

В ходе следствия было установлено, что мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы, узнал о реализации государственной программы "Чистая вода" в регионе и через своих знакомых создал фирму. Далее, он заключил договоры с подрядными организациями, которые участвовали в программе, на изготовление и поставку водоочистного оборудования, которое фактически таковым не являлось, в связи с чем обманным путем похитил бюджетные средства на сумму более 28 миллионов рублей.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя субподрядной организации, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьей "Мошенничество в особо крупном размере… следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.