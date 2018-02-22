В Дагестане пойдет под суд еще один участник банды Басаева и Хаттаба

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Еще один участник банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Рустам Исмаилов предстанет перед судом в Дагестане, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Рустама Исмаилова — участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Он обвиняется в совершении преступлений… "участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих"… Дело в отношении Исмаилова с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу", — сказала она.
По версии следствия, в июле 1999 года Исмаилов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Так, с 7-24 августа 1999 года вооруженные боевики численностью не менее одной тысячи человек совершили посягательство на жизнь военнослужащих ВС РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района в Дагестане. В результате массированного обстрела было убито 33 человека, ранены 34 гражданам. Подчеркивается, что "по не зависящим от участников банды обстоятельствам не пострадали пятеро военнослужащих".
Подчеркивается, что по уголовному делу 28 человек также объявлены в федеральный и международный розыски. Отмечается, с 1999 по 2017 годы, за совершение данных преступлений осуждены и приговорены к срокам от трех до 15 лет лишения свободы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще пять участников нападения.