В Дагестане пойдет под суд еще один участник банды Басаева и Хаттаба

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Еще один участник банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Рустам Исмаилов предстанет перед судом в Дагестане, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Рустама Исмаилова — участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Он обвиняется в совершении преступлений… "участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих"… Дело в отношении Исмаилова с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу", — сказала она.

По версии следствия, в июле 1999 года Исмаилов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, с 7-24 августа 1999 года вооруженные боевики численностью не менее одной тысячи человек совершили посягательство на жизнь военнослужащих ВС РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района в Дагестане. В результате массированного обстрела было убито 33 человека, ранены 34 гражданам. Подчеркивается, что "по не зависящим от участников банды обстоятельствам не пострадали пятеро военнослужащих".

В ходе предварительного расследования признаны потерпевшими и допрошены 72 военнослужащих или их близких родственника, в их отношении проведены 72 судмедэкспертизы.

Подчеркивается, что по уголовному делу 28 человек также объявлены в федеральный и международный розыски. Отмечается, с 1999 по 2017 годы, за совершение данных преступлений осуждены и приговорены к срокам от трех до 15 лет лишения свободы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще пять участников нападения.