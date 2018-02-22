Суд отложил дело жительницы Челябинска, которую подменили в роддоме

ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев – РИА Новости. Суд в четверг отложил до 20 марта рассмотрение иска о взыскании 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, поданного жительницей Челябинска Екатериной Тугановой, которую более 30 лет назад перепутали в местном роддоме и отдали неродной женщине, сообщила РИА Новости консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова.

Ранее Екатерина Туганова, которую как родную дочь воспитывала Зоя Туганова, написала на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что настоящая дочь Зои Люция выросла в Башкирии у ее биологических родителей. По словам Екатерины, Люция попала в "сельскую семью с хорошим достатком, по меркам советского времени, даже с высоким", но затем "все стало рушиться": появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен в поселке. Она отмечала, что в итоге ее биологический отец попал в тюрьму, а на мать "обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией".

По данным Центрального райсуда, в суд обратилась Екатерина Туганова, которая просит взыскать 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда с областного перинатального центра, министерства финансов РФ и минздрава РФ.

"Сегодня состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска Тугановой. Заседание отложено до 20 марта до 14.00 (12.00 мск) в связи с привлечением к разбирательству в качестве третьих лиц ее матери Зои Тугановой, правительства региона и минздрава РФ", — сказала Прохорова.

Ранее Зоя Туганова требовала взыскать 10 миллионов рублей с областного перинатального центра и минздрава области. Центральный районный суд Челябинска 23 августа 2017 года принял решение взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей с России в лице министерства финансов РФ. Позже женщина подала апелляционную жалобу, но Челябинский облсуд оставил решение районного суда в силе.