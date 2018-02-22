Навальный заявил, что его отпустили после задержания

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Алексей Навальный сообщил, что его отпустили после задержания за повторное нарушение порядка организации митинга, он добавил, что отпущен до суда.

Ранее Навальный и глава его штаба Леонид Волков сообщили в социальных сетях о своем задержании в Москве сотрудниками второго оперативного полка.

"Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё", — написал он в Twitter.

Адвокат Навального Ольга Михайлова предположила, что задержание связано с несанкционированной акцией в центре Москвы, которая состоялась 28 января. По ее словам, дело Навального будет рассмотрено в Тверском суде.

Согласно сообщению полиции, Навального привезли в ОВД "в рамках производства по делу об административном правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ".

"Ранее он был уведомлен о необходимости явиться для ознакомления с материалами указанного дела, однако не сделал этого. После ознакомления с материалами дела А. Навальный был отпущен", — сообщили в ГУМВД.

Кроме того, по сообщению ГУМВД, по тому же делу в отдел полиции был доставлен глава штаба Навального Леонид Волков.

Двадцать восьмого января в Москве прошла несогласованная акция сторонников Навального, который призывал к ее проведению, несмотря на предупреждение прокуратуры о незаконности самой акции и призывов к участи в ней. Столичные власти предлагали альтернативные маршруты, однако организаторы не пошли на это. Самого Навального задержали в ходе этой акции, но отпустили без составления протокола.