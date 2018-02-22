Прокуратура проверит все детдома на Урале после ЧП в челябинском интернате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Проверки в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут проведены по всему Уральскому федеральному округу после выявления случаев насилия над воспитанниками челябинского детдома, сообщило в пятницу управление Генпрокуратуры по УрФО.

Причиной проверок называется ситуация "с выявлением фактов совершения криминальных посягательств в отношении несовершеннолетних воспитанников" в одном из детских домов Челябинской области.

"Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв поручил прокурорам субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, организовать проверки исполнения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в иных организациях социального обслуживания", — говорится в сообщении.

По информации управления, к проверкам привлекут также "сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов".

Ранее стало известно, что в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в детском учреждении. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвинение в совершении преступлений предъявлено 51-летнему местному жителю. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.