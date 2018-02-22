Шесть жителей Челябинской области получили до 18 лет колонии за педофилию

ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев — РИА Новости. Шесть жителей Челябинской области получили от 9 до 18 лет колонии строгого режима за насилие над подростками, изготовление детской порнографии, а также вовлечение детей в занятия проституцией, сообщило в четверг следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, в 2007-2015 годах осужденные совершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Потерпевшими по уголовному делу признаны 26 детей, в отношении которых совершено более 350 преступных эпизодов. Следствие уточняет, что в рамках расследования уголовного дела проведено 29 обысков и выемок, более 200 допросов и 59 судебных экспертиз.

"Приговором суда шести местным жителям назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в том числе в "насильственных действиях сексуального характера", "вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних", "получение сексуальных услуг несовершеннолетнего", а также "организации занятия проституцией", "изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних".