Мужчину госпитализировали после стрельбы на юге Москвы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину на юге Москвы, пострадавший в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По её словам, инцидент произошёл вблизи жилых домов по улице Чертановской в Москве в четверг.

"Неизвестный совершил не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1975 года рождения. Потерпевший доставлен в городскую клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь", — сказал Иванова.

Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению.