Следователи ищут источник загрязнения Ангары нефтепродуктами

ИРКУТСК, 22 фев – РИА Новости. По факту попадания в реку Ангара нефтепродуктов в Иркутске начата доследственная проверка, она должна установить источник загрязнения, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения нефтепродуктов в водах реки Ангара в районе дома 119 по улице Полярная. Следователи устанавливают источник загрязнения воды, проводят осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз", говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что следственным органам предстоит оценить ущерб, нанесенный экосистеме реки.