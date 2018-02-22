Следователи ищут источник загрязнения Ангары нефтепродуктами

Вид на реку Ангара в нижнем бьефе Богучанской ГЭС. Архивное фото

Вид на реку Ангара в нижнем бьефе Богучанской ГЭС. Архивное фото

ИРКУТСК, 22 фев – РИА Новости. По факту попадания в реку Ангара нефтепродуктов в Иркутске начата доследственная проверка, она должна установить источник загрязнения, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Иркутске жители одного из микрорайонов обнаружили на льду реки Ангара нефтяное пятно площадью 250 квадратных метров. Неподалеку от места загрязнения находится база предприятия "Иркутскнефтепродукт".

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения нефтепродуктов в водах реки Ангара в районе дома 119 по улице Полярная. Следователи устанавливают источник загрязнения воды, проводят осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз", говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что следственным органам предстоит оценить ущерб, нанесенный экосистеме реки.