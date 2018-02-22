В Москве задержали еще одного участника ОПГ Пичугина

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Столичные правоохранители задержали в Москве еще одного участника банды криминального авторитета Юрия Пичугина, сообщается на сайте СК РФ.

"К настоящему времени в Москве задержан находившийся в международном розыске Махач Азизов, в отношении которого в феврале 2017 года по ходатайству следствия судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый доставлен в Сыктывкар. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в качестве фигурантов по уголовному делу проходят 18 лиц: Юрий Пичугин (лидер) и 16 участников группировки находятся под стражей, еще один соучастник — Виктор Карпов — в розыске, он заочно арестован.

Фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, в незаконном обороте оружия, вымогательстве, четырех убийствах.

Ранее сообщалось, что с 1994 года Пичугин, являясь так называемым "вором в законе", создал группировку и привлек к участию в ней спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Как отмечали в СК, в конце 90-х годов Пичугин ввел для членов ОПГ единую норму поведения, наказания за ее нарушение, правила безопасности и конспирации. По информации следователей, тогда группировка и приобрела иерархическое построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов.

Как установил СК, у членов ОПГ была общая касса, куда поступали деньги, полученные преступным путем, с 2003 по 2006 годы эти деньги стали вкладывать в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, а также занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой.