Жителя Кургана приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Суд в Курганской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, признанного виновным в убийстве трех человек в городе Петухово Курганской области в апреле 2017 года, сообщается на сайте СК России в четверг.
Как сообщало ранее следственное управление по региону, утром 3 апреля 2017 года в одном из частных домов города Петухово были найдены тела хозяина строения, его супруги и тещи. По подозрению в совершении убийства правоохранительные органы задержали жителя Тюменской области 1977 года рождения, который ранее был знаком с семьей потерпевших и бывал у них в доме.
"Собранные следственными органами СК РФ по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступлений… Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного материального и морального вреда", — говорится в сообщении.
В СК отметили, что мужчина, признанный вменяемым по заключению судебно-психиатрической экспертизы, свою вину признал в полной мере "под тяжестью предъявленных улик".