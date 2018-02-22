Жителя Кургана приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Суд в Курганской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, признанного виновным в убийстве трех человек в городе Петухово Курганской области в апреле 2017 года, сообщается на сайте СК России в четверг.

Как сообщало ранее следственное управление по региону, утром 3 апреля 2017 года в одном из частных домов города Петухово были найдены тела хозяина строения, его супруги и тещи. По подозрению в совершении убийства правоохранительные органы задержали жителя Тюменской области 1977 года рождения, который ранее был знаком с семьей потерпевших и бывал у них в доме.

"Собранные следственными органами СК РФ по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступлений… Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного материального и морального вреда", — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что в апреле прошлого года мужчина приехал к дому своего знакомого, проживавшего в городе Петухово Курганской области, чтобы приобрести табачные изделия для дальнейшей продажи. Затем между мужчинами произошел конфликт из-за финансовой стороны сделки, и визитер не менее трех раз выстрелил в голову своего знакомого, который скончался на месте. Кроме этого, обвиняемый, как заявляет следствие, незаконно проник в дом, зарезал тещу и супругу потерпевшего, украл товар, после чего скрылся на своем автомобиле, но впоследствии был задержан на территории соседней области.

В СК отметили, что мужчина, признанный вменяемым по заключению судебно-психиатрической экспертизы, свою вину признал в полной мере "под тяжестью предъявленных улик".