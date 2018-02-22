САМАРА, 22 фев — РИА Новости. Экс-директор самарского филиала "Почты России" Артур Игрушкин стал фигурантом еще одного уголовного дела, на этот раз его подозревают в продаже своей жене служебного автомобиля по заниженной цене, сообщает в четверг прокуратура региона.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России" Артура Игрушкина по факту продажи супруге служебного автомобиля по заниженной цене", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, уголовное дело возбудил межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в феврале 2017 года Игрушкин продал своей супруге служебный автомобиль Toyota Camry 2009 года выпуска за 180 тысяч рублей, причинив "Почте России" ущерб в размере не менее 400 тысяч рублей.

Ранее следственный отдел УФСБ по Самарской области возбудил в отношении Игрушкина уголовное дело по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", экс-директора филиала "Почты России" подозревают в том, что он привлекал подчиненных к строительству своего коттеджа.

В начале декабря прошлого года прокуратура Самарской области начала проверку по жалобе сотрудников "Почты России", которые заявили, что начальник привлекал их к строительству своего коттеджа в селе Малая Царевщина. "Почта" в свою очередь начала служебную проверку по этим жалобам, и Игрушкин был уволен со своего поста. В ходе прокурорской проверки жалобы сотрудников "Почты России" подтвердились, после чего надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело.

По словам сотрудников "Почты России", они производили сварочные, плотницкие и погрузо-разгрузочные работы, монтировали забор, занимались вопросами электрификации, представляли интересы своего начальника при решении вопросов землеустройства в администрации села Малая Царевщина, получении технических условий в ресурсоснабжающих организациях и много других работ. При этом выполнение работ сотрудникам не оплачивалось, перевозили их к месту строительства в некомфортных условиях.