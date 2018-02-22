В Челябинске мальчик сломал позвоночник, катаясь на тюбинге за машиной отца

ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев – РИА Новости. Ребенок госпитализирован в Челябинске с переломом позвоночника после того, как отец прокатил его на тюбинге, привязав к автомобилю, сообщила пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, 12-летний ребенок во время развлечения вылетел с дороги и ударился головой о дерево.

"В результате мальчик получил очень тяжелую открытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. В среду нейрохирурги детской областной больницы сделали ему операцию", — говорится в сообщении.

По словам заведующего отделением нейрохирургии детской областной больницы Германа Сафронова, в настоящее время число обращений в связи с травмами позвоночника у детей увеличилось. "Если в ноябре-декабре в течение суток у нас в отделении было по восемь-девять обращений с такими травмами, то сейчас эта цифра увеличивается до 20", — цитирует пресс-служба минздрава его слова.