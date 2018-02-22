В КБР обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

НАЛЬЧИК, 22 фев — РИА Новости. Специалисты МЧС обезвредили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В районе поселка Учебный Прохладненского района при проведении земляных работ в поле была обнаружена 100-килограммовая авиационная бомба. В 11.34 мск в четверг ее обезвредили прибывшие в республику специалисты Донского спасательного центра МЧС России", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, бомба была уничтожена на специально отведенном безопасном месте путем подрыва. "Предположительно, авиабомба пролежала в земле более 70 лет — со времен Великой Отечественной войны", — отмечает МЧС.