Участника убийства Немцова признали виновным в оскорблении следователя

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг признал осужденного за убийство политика Бориса Немцова Темирлана Эскерханова виновным в оскорблении следователя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Эскерханов проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства. Он умышленно оскорбил свидетеля, чем унизил его честь и достоинство", — огласила приговор судья Юлия Сафина.

В настоящее время чтение приговора продолжается, какое наказание судья посчитает для него справедливым, станет известно позднее.

Ранее прокурор попросил для Эскерханова 480 часов обязательных работ, однако с учетом вынесенного приговора по делу об убийстве Немцове, они "конвертировались" в два месяца заключения. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Неуважение к суду".

Защита подсудимого просила оправдать фигуранта. Потерпевший следователь просил строго не наказывать Эскерханова и отозвал иск к нему.

Согласно обвинительному заключению, на одном из заседаний по делу об убийстве Немцова "Эскерханов, желая проявить неуважение к суду, умышлено оскорбил следователя". Сам следователь заявил, что это оскорбление нанесло ему "глубокую моральную травму". Эскерханов отмечал, что не хотел унизить следователя, он просто был расстроен, а также что извинился перед потерпевшим.

Прошлым летом суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.