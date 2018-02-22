У жителя Таганрога изъяли два автомата и 36 гранат

Транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы в Ростовской области. 22 февраля 2018

Транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы в Ростовской области. 22 февраля 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев — РИА Новости. Два автомата Калашникова, 36 гранат, осветительные ракеты и более 1,5 тысячи патронов изъяли в ходе обыска в доме у жителя Таганрога Ростовской области, говорится в сообщении управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В операции участвовали сотрудники ростовского линейного управления МВД России на транспорте, кинологи и бойцы Росгвардии по Ростовской области.

"В частном домовладении, принадлежащем местному жителю 1963 года рождения, транспортные полицейские обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Среди изъятого арсенала более полутора тысяч патронов разного калибра, 36 гранат, два автомата Калашникова, газовый пистолет, осветительные ракеты, а также комплектующие части к огнестрельному оружию", — говорится в сообщении.

Личность, а также сфера деятельности задержанного пока не раскрываются. Согласно заключению экспертов-криминалистов, данный арсенал пригоден для производства выстрелов и взрывов.

© Фото : УТ МВД России по СКФО Транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы в Ростовской области. 22 февраля 2018 © Фото : УТ МВД России по СКФО Транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы в Ростовской области. 22 февраля 2018

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч. 1 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Данные статьи предполагают до 5 лет лишения свободы.