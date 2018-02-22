В больницах остаются восемь пострадавших в крупном ДТП в Заполярье

МУРМАНСК, 22 фев — РИА Новости. Восемь пострадавших в крупном ДТП с маршруткой, которое произошло в среду на дороге "Апатиты — Кировск", остаются в больницах, двое из них переведены в Мурманск, сообщил журналистам главный врач районной больницы Кировска и Апатитов Юрий Ширяев.

"Шесть человек находятся у нас в отделении травматологии, у двоих – травмы средней степени тяжести, у остальных – легкой, два человека переведены в Мурманск, один из них в тяжелом состоянии", — сказал Ширяев.

Он уточнил, что из трех пострадавших детей одна девочка остается в больнице, другие получили медицинскую помощь амбулаторно.

Авария произошла на 6-м километре дороги "Апатиты — Кировск". Водитель автомобиля Kia столкнулся с микроавтобусом, двигавшимся в обратном направлении. В ДТП пострадали 15 человек. Следователи возбудили уголовное дело.