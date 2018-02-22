На месте крупного пожара в Ноябрьске нашли тело второго погибшего

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 фев — РИА Новости. В Ноябрьске (ЯНАО), где в понедельник сгорел многоквартирный дом, обнаружено тело второго погибшего, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Пожар в двухэтажном деревянном доме, где проживали, по данным местных властей, 73 человека, произошел вечером 19 февраля. На месте происшествия в ходе ликвидации огня спасатели нашли тело мужчины. Кроме того, в больницу с переломом лодыжки был доставлен один человек. В региональном следственном управлении СК РФ сообщали журналистам, что выгоревшая квартира, где было обнаружено тело мужчины, оказалась очагом пожара.

"Второе тело (найдено) в той же квартире, где произошел очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается личность погибшего", — заявили в ведомстве.

Кроме того, по словам собеседника агентства, причины случившегося выясняет пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МЧС, по предварительной информации, второй погибший мужчина не является жильцом сгоревшего дома. Собеседник агентства пояснил, что тело было обнаружено "вблизи квартиры", где началось возгорание.

Крупные пожары в деревянных многоквартирных домах на Ямале случаются регулярно. Так, в начале прошлой недели огонь полностью уничтожил деревянный дом в городе Тарко-Сале, в результате чего погибли два человека. В нем проживали 85 человек, большинство из них были вынуждены расселиться у знакомых и родственников. Кроме того, в конце января из-за пожара лишились крова 24 семьи из ямальского поселка Пангоды.