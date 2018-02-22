В Ярославле лишили прав водителя, переехавшего упавшую женщину

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Суд в Ярославле лишил на полтора года водительских прав автомобилиста, который задел женщину, поскользнувшуюся и упавшую на пешеходном переходе, а потом уехал с места происшествия, сообщило в четверг УМВД по региону в четверг.

Девятого февраля на YouTube появился видеоролик, на котором видно, как женщина переходит дорогу, пока для машин горит красный свет, но, поскользнувшись, падает. Занимавший среднюю полосу автомобиль, как только для водителей загорается зеленый, начинает движение и задевает еще не поднявшуюся женщину. Очевидцы случившегося не торопились помочь пострадавшей. Стоявшие на светофоре автомобили объехали ее, прохожие подошли и помогли подняться лишь спустя некоторое время. Женщина была госпитализирована с травмой ноги, ей потребовалась операция.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Согласно ее данным, ЧП произошло около 9.00 мск 7 февраля на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. По данным полиции, женщину сбила Lada Granta, предположительно, серебристого цвета.

Полиции удалось установить личность нарушителя. УМВД сообщает, что водителем автомобиля оказался мужчина 1942 года рождения.

"Судом он признан виновным в совершении данного правонарушения — оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок полтора года. Решение суда в законную силу не вступило", — говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что продолжает расследовать возбужденное по факту ДТП уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.