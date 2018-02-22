В Ярославле лишили прав водителя, переехавшего упавшую женщину

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Суд в Ярославле лишил на полтора года водительских прав автомобилиста, который задел женщину, поскользнувшуюся и упавшую на пешеходном переходе, а потом уехал с места происшествия, сообщило в четверг УМВД по региону в четверг.
Полиция начала проверку по факту инцидента. Согласно ее данным, ЧП произошло около 9.00 мск 7 февраля на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. По данным полиции, женщину сбила Lada Granta, предположительно, серебристого цвета.
Полиции удалось установить личность нарушителя. УМВД сообщает, что водителем автомобиля оказался мужчина 1942 года рождения.
Полиция уточняет, что продолжает расследовать возбужденное по факту ДТП уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.