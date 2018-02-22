Испания выдала РФ бизнесмена, обвиняемого в хищении более 550 млн руб у ФСБ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Испания передала РФ бизнесмена Михаила Лягина, которого в России обвиняют в хищении более 550 миллионов рублей, принадлежащих ФГУП ФСБ России в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

"Испания передала России Михаила Лягина. Самолет с Лягиным на борту приземлился в московском аэропорту 21 февраля в 18.24", — заявили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, предыдущая передача Лягина конвою ФСИН России в аэропорту Мадрида, согласованная с правоохранительными органами Испании и назначенная на 26 июля 2017 года, не состоялась из-за приостановки дела испанскими судебными органами.

По версии следствия, Лягин в 2011–2013 годах, занимая должности генерального директора либо директора ООО управляющая компания "Инвест-Виктория" в Сочи, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнил договорные обязательства по трем договорам подряда и похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП "Кавказский ВСО" ФСБ России, на общую сумму более 550 миллионов рублей.

Кроме этого, обвиняемый совершил ряд финансовых операций и других сделок с целью легализации похищенных средств в сумме более 390 миллионов рублей.