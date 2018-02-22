В Петербурге возбудили уголовное дело после падения на женщину наледи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после падения наледи на женщину со строительных лесов в Санкт-Петербурге, сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 12 февраля у дома 31 по улице Большая Зеленина.

Прокуратура Петроградского района проводила проверку по факту падения наледи на женщину со строительных лесов, установленных на фасаде дома. В результате инцидента женщина получила сотрясение головного мозга.

Как сообщает ведомство, в ходе проверки было установлено, что работы по капитальному ремонту фасада в этом многоквартирном доме выполняло ООО "Реставратор". Однако, как отмечает прокуратура, подрядная организация не обеспечила безопасное производство работ.

"Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам чего 21 февраля в отношении неустановленных лиц из числа работников ООО "Реставратор" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Ранее следственные органы возбудили также уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как пожилой мужчина был госпитализирован с травмами в результате падения наледи с крыши дома в Санкт-Петербурге. До этого, когда от полученных травм в результате падения наледи скончалась пенсионерка в Василеостровском районе города, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а районная прокуратура внесла представление генеральному директору ООО "УК Возрождение" об устранении нарушений закона и поставила вопрос о привлечении виновных должностных к дисциплинарной ответственности.