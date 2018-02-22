МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. СК РФ завершил расследование в отношении семи фигурантов дела о "Боярышнике", из-за которого в Иркутске умерли 62 человека и пострадали еще 15, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении семи человек, обвиняемых в совершении преступления "производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", — сказала Петренко.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года обвиняемые в Иркутске приобрели около 160 литров спиртосодержащей жидкости, фактически являющейся метиловым спиртом, затем из нее они кустарным способом изготовили спиртосодержащее средство и продавали его под видом косметической продукции "Боярышник".

"В результате их незаконных действий наступила смерть 62 человек, еще 15 жителям Иркутска причинен различной степени тяжести вред здоровью", — добавила Петренко.

По ее словам, в настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в отношении 12 обвиняемых, чьи действия по сбыту спиртосодержащего средства "Боярышник" не повлекли человеческих жертв, расследование продолжается. Один из них скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в розыск.

В конце января суд в Иркутске приговорил к штрафу в размере 250 тысяч рублей руководителя предприятия, чей сотрудник реализовывал метиловый спирт изготовителям концентрата "Боярышник", от употребления которого в декабре 2016 года в столице Приангарья, по информации прокуратуры Иркутской области, погибли 76 человек из 123 пострадавших.