Роспотребнадзор изъял около 13 тысяч игрушек в Благовещенске

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора по Амурской области изъяли около тринадцати тысяч детских игрушек у гражданки КНР на торговой базе "Амур" в Благовещенске из-за несоответствия требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального ведомства.

"При проведении проверки на торговой базе "Амур" Благовещенска специалистами Управления Роспотребнадзора по Амурской области у гражданки КНР изъято около 13 тысяч детских игрушек. Данные игрушки в нарушение обязательных требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" находились в продаже без документов, подтверждающих их соответствие требованиям безопасности, без маркировки на русском языке", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены административные дела, предусмотренные статьями "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов" и "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)", отмечается в сообщении. В настоящее время игрушки изъяты из оборота, ведутся лабораторные исследования их токсичности.