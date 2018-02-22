Роспотребнадзор изъял около 13 тысяч игрушек в Благовещенске

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора по Амурской области изъяли около тринадцати тысяч детских игрушек у гражданки КНР на торговой базе "Амур" в Благовещенске из-за несоответствия требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального ведомства.
По данному факту возбуждены административные дела, предусмотренные статьями "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов" и "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)", отмечается в сообщении. В настоящее время игрушки изъяты из оборота, ведутся лабораторные исследования их токсичности.