Прокуратура обжаловала приговор экс-главе "Приморской аптеки" за растрату

ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор главе КГУП "Приморская краевая аптека" Василию Сысойкину, которого осудили на два года колонии общего режима за растрату свыше 140 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края.
В начале февраля суд во Владивостоке признал Сысойкина виновным и назначил ему два года колонии общего режима, однако наказание счел отбытым.
"В апелляционной жалобе поставлен вопрос об изменении решения Первореченского районного суда города Владивостока из-за чрезмерной мягкости назначенного наказания", — сказал собеседник.
По его словам, прокуратура просит назначить Сысойкину 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.