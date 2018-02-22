Грабители вынесли около 11 миллионов рублей из офиса в "Москва-сити"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Трое грабителей похитили 11 миллионов рублей из офиса в одной из башен комплекса "Москва-сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Как сообщили в полиции, ключ от сейфа налетчики получили от владельца офиса: на выходе из небоскреба они надели наручники на мужчину и насильно усадили в машину. Злоумышленники довезли бизнесмена до Краснопресненской набережной, где забрали у него сумку с ключами от офиса и сейфа, а самого мужчину отпустили.

"Впоследствии неизвестные похитили из сейфа указанного офиса, по адресу: Пресненская набережная, дом 6, строение 2, 190 тысяч долларов США и 220 тысяч рублей, принадлежащие мужчине", — сказал собеседник агентства.

​Материальный ущерб составил около 11 миллионов 475 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.