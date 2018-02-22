После изъятия у москвича 900 боеприпасов завели два уголовных дела

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Уголовные дела возбуждены после изъятия правоохранителями у москвича 900 боеприпасов и оружия, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Возбуждены уголовные дела "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" УК РФ", — сказала Петрова журналистам.
Она добавила, что эти статьи предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок до 4 и 20 лет соответственно.