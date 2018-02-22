В Дагестане проверят жалобы на нарушения закона в водоохранной зоне Каспия

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Прокуратура Дагестана проверяет жалобы местных граждан по предполагаемым нарушениям закона, в том числе по застройке в водоохранной зоне озера Айгюль и Каспийского моря, сообщил РИА Новости прокурор Дагестана Денис Попов.

"Мы широко общаемся сейчас с гражданами Дагестана, которые ту информацию, которую они считают незаконной, и которая происходила здесь, доводят до нас. Мы все эти жалобы сейчас проверяем и анализируем. Это касается и застройки в водоохранной зоне и озера Айгюль и Каспийского моря", — сказал Попов.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.