ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Неполадка в двигателе стала причиной возврата во Владивосток самолета авиакомпании "Аврора", летевшего в Сеул, сообщил РИА Новости представитель компании.
"По предварительной информации, через 40 минут полёта экипаж зафиксировал отклонение в индикации уровня масла одного из двигателей. Командиром воздушного судна было принято решение о возврате в аэропорт вылета Владивосток (Кневичи). Посадка выполнена благополучно. Никто из находящихся на борту 119 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал", — сообщил собеседник.
Для выяснения причин случившегося создана комиссия.