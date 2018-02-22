Летевший в Сеул самолет вернулся во Владивосток из-за проблем с двигателем

ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Неполадка в двигателе стала причиной возврата во Владивосток самолета авиакомпании "Аврора", летевшего в Сеул, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее сообщалось, что самолет "Авроры", вылетевший из Владивостока в Сеул, был вынужден вернуться в российский аэропорт по техническим причинам. Никто не пострадал. Пассажиры доберутся до Сеула запасным бортом.

"По предварительной информации, через 40 минут полёта экипаж зафиксировал отклонение в индикации уровня масла одного из двигателей. Командиром воздушного судна было принято решение о возврате в аэропорт вылета Владивосток (Кневичи). Посадка выполнена благополучно. Никто из находящихся на борту 119 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал", — сообщил собеседник.

Для выяснения причин случившегося создана комиссия.