В Башкирии рассказали о семье, у которой при пожаре погиб ребенок

УФА, 22 фев — РИА Новости. Семья в башкирском Баймаке, где при пожаре погиб один ребенок, а двое получили тяжелое отравление угарным газом, характеризуется как положительная, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла, сообщила РИА Новости заместитель главы мэрии Баймака по социальной политике Гульшат Сиргалина.

Возгорание в жилом доме на улице Уметбаева города Баймак произошло в 02.30 по местному времени в ночь на четверг (00.30 мск). Прибывшие спасатели эвакуировали из горящего дома троих детей шести, девяти и 14 лет, они с признаками тяжелого отравления продуктами горения были госпитализированы в центральную городскую больницу. Старшая девочка позже скончалась в больнице, двое детей в тяжелом состоянии остаются в реанимации. В момент пожара родители детей находились на работе: мама была на ночной смене, а отец — на вахте. По предварительным данным следствия, пожар произошел из-за перекала печи, отапливаемой дровами.

"В семье, где произошла трагедия, воспитывались трое детей. Родители положительные, работают, непьющие. Семья не состояла на учете по делам несовершеннолетних. С матерью детей сейчас работают психологи, она в шоковом состоянии", — сообщила агентству Сиргалина.