Паромную переправу между материком и Сахалином закроют из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев – РИА Новости. Паромная переправа Холмск – Ванино, соединяющая Сахалин с материком, закроется в пятницу из-за приближающегося циклона, сообщил РИА Новости в четверг заместитель генерального директора "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

"Согласно информации "Сахалинского морского пароходства", в связи с проходом очередного циклона и прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями в Татарском проливе, влияющими на безопасность мореплавания, паромная переправа Холмск — Ванино будет закрыта с конца суток 23 февраля", — сообщил он.

Планируется, что движение на переправе возобновят 25 февраля.

Синоптики сахалинского гидрометеоцентра ранее сообщили, что циклон подойдет к югу Сахалина 23 февраля, а к вечеру ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Предполагается, что метель стихнет 25 февраля.