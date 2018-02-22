У москвича изъяли более 900 боеприпасов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подмосковные полицейские совместно с УФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 36-летнего москвича, подозреваемого в хранении оружия и наркотических средств, во время задержания были изъяты более 900 боеприпасов, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, сменным стволом к РПК, пистолетом Макарова, прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами в количестве более 900 штук. Кроме того, изъято два свертка с прессованным коричневым веществом, общим весом около 2,5 килограмма. Изъятое направлено на экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – сказала Петрова.

Отмечается, что также в доме правонарушителя обнаружены станки для производства, ремонта оружия и приспособления для изготовления наркотиков.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.