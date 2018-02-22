Один из пострадавших при пожаре в Башкирии детей умер в больнице

УФА, 22 фев – РИА Новости. Один ребенок из трех, пострадавших в результате пожара в жилом доме в башкирском Баймаке, скончался в больнице, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.

Возгорание в жилом доме на улице Уметбаева города Баймак произошло в ночь на четверг. Прибывшие спасатели эвакуировали из горящего дома трех детей, они с признаками тяжелого отравления продуктами горения были госпитализированы в центральную городскую больницу. В момент пожара родители детей находились на работе: мама была на ночной смене, а отец на вахте.

"Доставленная в больницу 14-летняя девочка скончалась, 9-летний мальчик и 6-летняя девочка находятся в реанимационном отделении больницы", — сообщает следствие.

По предварительным данным, пожар произошел из-за перекала печи, отапливаемой дровами.