СК возбудил дело после после ДТП в Мурманской области с 15 пострадавшими

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Мурманской области, в результате которого пострадали 15 человек, сообщается на сайте СК РФ.

Авария произошла на 6-м километре дороги "Апатиты — Кировск" около 12.30 мск. Водитель автомобиля Kia столкнулся с микроавтобусом, двигавшемся в обратном направлении. В ДТП пострадали 15 человек, среди которых семь госпитализированы, остальным помощь оказана на месте. Среди пострадавших одна несовершеннолетняя, ей оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет.

"Следственными органами… по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали 15 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления… нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится на сайте ведомства.